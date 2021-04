Tula Rodríguez indignada con Yahaira Plasencia: Perdí a mi madre por esto

Yahaira Plasencia y otros chicos reality de Esto es guerra participaron de una fiesta en Cieneguilla el último fin de semana. Esta situación generó gran indignación, debido al incremento de contagios y muertes ocasionadas por coronavirus. Tula Rodríguez, quien perdió a su madre por la temida enfermedad, criticó de manera severa a los infractores durante la transmisión de En boca de todos.

“A mí, lo que ellos han hecho me parece una vergüenza... Es una pena y una vergüenza tener que ver compañeros que están con otra gente y dicen ‘la mala influencia, los malos amigos’, no mi amor, haz cumplido 27 años, eres una mujer grande, adulta y sabes completamente lo que está bien y lo que está mal”, aseveró.

“Cuando te escucho decir en las imágenes ‘tengo la bendición de tener a mis padres sanos’, quién como tu, yo no, yo tuve que perder a mi madre por esta situación, pero fue porque no tengo otra opción que trabajar para poder sostener a mi familia”, añadió la conductora sobre las disculpas de Yahaira Plasencia.

Tula Rodríguez lamentó, además, que la irresponsabilidad de la salsera y acompañantes exponga a más personas a un posible contagio por coronavirus.

“Pancho y todos los involucrados, los invitados, la casa que se alquiló, ¿en qué cerebro?, ¿dónde estamos?, tenemos más de un año de restricción y escucho ‘todos nos podemos equivocar’, sí, pero estamos hablando de vidas, estamos en el pico de la segunda ola y se está hablando de una tercera ola”, sostuvo.

Tula Rodríguez: No superaré la muerte de mi madre

A pesar de haber demostrado una gran fortaleza, Tula Rodríguez confesó que nunca podrá superar la muerte de su madre, quien dejó de existir a causa de la COVID-19.

“Creo que no voy a superar nunca la pérdida de mi mamá porque fue quien me trajo al mundo, cuando abrí los ojos lo primero fue verla a ella, me formó, me crío, me llevaba a casting y yo estoy acá por ella, de alguna manera, manejo mi carrera”, manifestó la presentadora en sus historias de Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.