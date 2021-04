Sergio George sobre disculpas de Yahaira: “Todos vivimos y aprendemos”

Ante la publicación de las disculpas públicas de Yahaira Plasencia por celebrar su cumpleaños en una reunión social sin respetar el toque de queda, el productor musical Sergio George decidió pronunciarse por medio de un comentario en las redes sociales.

“En la vida todos vivimos y aprendemos, y nos toca echar pa’ lante. No hay otra opción. Keep your head up (Mantén tu cabeza en alto)”, dijo el responsable de los sencillos de la cantante salsera.

Yahaira Plasencia se disculpa por organizar fiesta durante la pandemia

Yahaira Plasencia compartió vía redes sociales, un comunicado para disculparse por organizar una fiesta en su casa de Cieneguilla para celebrar sus 27 años. La artista nacional admitió sentirse apenada por los hechos.

“Los detalles de la intervención y cómo se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo (...), prefiero reservarlos por el momento, solo puedo decir que fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante”, se lee en el post de la artista.

Sergio George responde disculpas de Yahaira Plasencia. Foto: captura/Instagram

“Lamento profundamente mi proceder, entiendo que no hay nada que lo justifique, menos aún por el terrible estado de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero”, continúa Yahaira Plasencia, para luego extender sus disculpas a la PNP, familiares y a sus admiradores.

“Quiero extender mis disculpas, principalmente a la Policía Nacional... Pido perdón, una vez más, a Dios, porque soy consciente de no estar aprovechando las oportunidades que día a día me regala; a mis padres, porque no merecen pasar por todo esto por una mala decisión y; por último, a ustedes (sus fans), pues sé que no es lo que esperan de las personas que admiran. Solo me queda decir que lo lamento”, finaliza la intérprete de “Y le dije no”.

