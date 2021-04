Ronnie Wood, legendario guitarrista de los Rolling Stones, contó recientemente que venció el cáncer por segunda vez. En una entrevista para un medio internacional, el músico afirmó que fue diagnosticado con la enfermedad durante la cuarentena decretada por la expansión del coronavirus.

El artista, quien cumplirá 74 años el próximo junio, ya había luchado contra una neoplasia de pulmón en el año 2017. Durante esa época reveló que fue una etapa muy dura en su vida, ya que incluso llegaó a pensar que era momento de despedirse de su familia.

Sin embargo, en la conversación actual con el diario The Sun resaltó la importancia del bienestar emocional durante las terapias y el proceso de recuperación.

“Todo lo que puedo hacer es mantener una actitud positiva, ser fuerte y luchar. Lo demás depende de una fuerza superior”, expresó al indicado medio.

Luego de mencionar que los doctores encargados de su caso decidieron darle el alta definitiva, Ronnie Wood también comentó que el apoyo de su esposa, Sally Humphreys, y de sus menores hijas fue crucial para sobrellevar los difíciles momentos que pasó debido al carcinoma de células pequeñas.

Ronnie Wood integró The Rolling Stones en el año 1975. Foto: AFP

El guitarrista y compositor británico comenzó su carrera en 1964 integrando bandas como The Birds y Jeff Beck. No obstante, alcanzó fama internacional al formar parte de la icónica agrupación The Rolling Stones en el año 1975, donde se ha mantenido hasta ahora. Luego de 14 años, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto con sus colegas Mick Jagger, Keith Richard y Charlie Watts.

