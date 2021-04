Ricardo Morán celebra el cumpleaños de sus dos hijos con tierno mensaje

Ricardo Morán, quien se encuentra alejado de Yo soy para estar al cuidado de sus hijos, celebró este lunes 26 el cumpleaños de sus pequeños.

A través de sus redes sociales, el productor de televisión les dedicó un tierno mensaje por la fecha especial. En su cuenta de Instagram, adjuntó una foto de los bebés cuando se encontraban en los primeros meses de nacidos.

“Hace dos años vinieron al mundo para enseñarme a ser una mejor persona ”, escribió el conductor de Moranmente incorrectos.

“Feliz cumpleaños y espero tener vida para verlos cumplir todos sus sueños, como ustedes hacen realidad los míos cada día”, agregó Morán en el post compartido.

Mensaje de Ricardo Morán a sus hijos. Foto: captura/Instagram

Ricardo Morán y su mensaje sobre la aceptación

El padre de familia y exjurado de Yo soy aprovechó su plataforma en Youtube para expresar su orgullo de ser quién es. Tras la consulta de un seguidor, el productor decidió contestar con un video.

“La razón por la que estoy respondiendo esta pregunta no es porque yo quiera hablar de mi vida personal, es porque me sirve para usarlo como excusa para hablar de algún tema que es importante y que de repente si lo pusiera en el título no necesariamente se conectarían”, dijo Morán al ser preguntado si tuvo novia.

“Ricardo Morán celebra el cumpleaños de sus dos hijos con tierno mensajeEmpezabas a interpretar un rol, a jugar un papel, a mentirles y de paso a mentirte(...). Yo lo estoy contando gracioso, pero es bien feo, es muy doloroso cuando la sociedad te obliga a construir un personaje y tú mismo colaboras para construir ese personaje para ser aceptado”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.