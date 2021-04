Rebeca Escribens molesta con Yahaira y Pancho en fiesta: Se sienten inmunes

Durante la emisión de América Espectáculos de este lunes 26 de abril, Rebeca Escribens expresó su indignación por la reciente polémica que envuelve a Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez, quienes fueron captados en una fiesta a altas horas de la noche.

“Tremenda noticia, tremendas imágenes que hemos visto a través de las redes sociales, tremenda fiesta COVID-19 sin respetar. Los jóvenes creen que, claro como a ellos no les pasa nada con el coronavirus, se sienten inmunes sin vacuna ¿No? Pero no piensan en sus familiares, no piensan en quien vive con ellos, no piensan en nadie”, comentó la conductora.

“Eso me da cólera ¿De qué estoy hablando? De Yahaira Plasencia y su cumpleaños, tremendo tono armó, estaba Pancho Rodríguez también y encima se esconde en la maletera como buena graciosa”, continuó.

Como se recuerda, las imágenes de Yahaira Plasencia ocultándose en la maletera de un auto fueron viralizadas rápidamente en las redes sociales. Además, trascendió que Pancho Rodríguez se escondió en el baño del domicilio, para evitar ser intervenido por la PNP.

“¡Chibolos! Entiendan que estamos pasando por momentos terribles, extremos. Agradece que todos los días abres los ojos y puedes respirar, porque hay mucha gente que no puede. Si estás viviendo con tus papás, con tus abuelos o solo, si te cuidas tú, si eres responsable tú, estás siendo empático y responsable con la otra persona desde el momento en que sales a comprar un chicle”, finalizó Rebeca Escribens, visiblemente afectada.

