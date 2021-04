Pold Gastelo: Cuando tienes comodidades, olvidas a quien no tiene ni dónde sentarse

Pold Gastelo es uno de los actores peruanos que tuvo una feroz batalla contra la COVID-19. Tras su recuperación, el reconocido artista nacional empezó con sus proyectos. Su más reciente trabajo se encuentra en la próxima serie que Latina estrenará en julio llamada Los otros libertadores.

Para este proyecto, Gastelo contó que tuvo una breve participación al interpretar a don Gregorio Murillo, el abogado de Túpac Amaru, Micaela Bastidas y sus hijos. No obstante, fue consciente del riesgo que corría al grabar las escenas, pero señaló lo importante que es para él estar activo. Además, hizo hincapié en la difícil situación de los peruanos y en las desigualdades que existen en nuestra sociedad.

“Es un personaje, en realidad pequeño; pero, como todos, importante en esta producción para que se pueda contar la historia. Gregorio Murillo probablemente existió, pero no está puesto en la historia; sin embargo, hay que completar los vacíos. Tengo escenas puntuales que son muy bonitas. Mi personaje está en el medio porque es el mestizo que tenía ciertos privilegios españoles”, contó Pold Castelo en entrevista para La República.

-¿Qué tan importante es recordar estas historias en la actualidad, sobre todo de una manera más entretenida?

Yo creo que es fundamental que se traslade la historia a medios que estén más cercanos a la juventud. Yo trabajé en una película independiente que se llama Gloria del Pacífico, y los de mi generación han podido entender más fácil de lo que era en el colegio, porque a veces asociamos la historia como algo aburrido. Gran culpa la tiene, probablemente, el sistema educativo. Ahora que contamos con medios audiovisuales. Creo que es fundamental. Yo aplaudo la idea de Latina de haber elegido un tema histórico por coyuntura del Bicentenario, pero siento que la historia del Perú tiene bastante material para hacer muchas películas y series. Además, estaría cumpliendo con la necesidad urgente de que las nuevas generaciones entiendan que es fundamental conocer de dónde venimos, qué hemos pasado, qué hemos sufrido, para poder tomar decisiones adecuadas . Tengo la sensación de que en el Perú vivimos en una pesadilla que termina y vuelve a empezar de manera cínica, y que (el país) parece atrapado sin salida.

¿Qué sentías cuándo grababas las escenas?

No es lo mismo hacer una historia de ficción, que nace en la cabeza de un guionista y que es una invención, que recrear una historia que sabes que ha pasado y supera cualquier ficción. Se te pone la piel de gallina. A veces uno piensa que se exagera con la ficción. La vida real es más dura, descarnada, cruel y cruda. Efectivamente, llevar una historia como esta, donde corrió tanta sangre, murió gente inocente y hubo demasiada injusticia, te hace pensar que probablemente no hemos avanzado nada. Hasta aquellos que llegan como grandes revolucionarios finalmente no lo consiguen, sobre todo los que han llegado al poder, porque Túpac Amaru estuvo en la lucha, pero no en el poder. No tuvo la oportunidad de hacer cambios porque murió en el intento. Cuando vean la serie se van a dar cuenta de que hay mucho que nos va a tocar de cerca. Hablamos de una serie de época, pero seguramente la van a ver reflejada en la realidad.

-¿Para ti cómo ha sido grabar en medio de la pandemia?

Ha sido duro y difícil porque uno está aterrado todo el tiempo. Latina está tomando todas las previsiones. Yo acepté estar en el proyecto a pesar de que la intervención es pequeña, porque creo que es importante estar en una producción de este tipo, colaborar, contribuir para que esto exista, ya que me parece una serie importante y necesaria.

Superaste la COVID-19 y ahora ya estás grabando….

Por eso te decía que, a pesar del miedo, yo me he arriesgado un poco. Lo que tenemos que tener claro es tomar todas las previsiones. También hay que seguir trabajando. No sé por qué la vida últimamente nos está poniendo entre la espada y la pared, incluso en el tema político. Hay gente que ha muerto en el intento de ir a trabajar, porque seguramente su gran dilema era morir por COVID-19 o morir de hambre. Antes de la pandemia, la gente vivía del día a día. Muchos de nosotros tenemos la suerte y el privilegio de contar todavía con trabajo, tener un techo o un ahorro. Lo que pasa la gente de pobreza extrema es dramático; no es tan fácil decir “enciérrate y no salgas”, pero ¿qué comen, cómo alimentan a sus hijos , si encima te siguen atacando y sigues pagando la luz y agua?. Lo que aún me molesta es que haya gente haciendo campañas antimascarillas, antivacunas, antitodo. Me parece terrible porque siento que se desinforma y confunde a la gente. Está aquí (el virus) y mata a tu vecino y a tu familia.

Es cierto, muchas personas tienen que salir a las calles a trabajar

Muchos podemos hablar desde nuestros privilegios y burbujas. Yo, en algún momento, opiné, porque ya me da miedo opinar en Facebook, ya que dices algo y todos se te tiran en encima. Pero algún momento yo hablé de las clases privilegiadas y me preguntaron qué era. Yo siento que soy de esa clase por tener comida y un techo. En Lima tenemos la tendencia de mirarnos el ombligo todo el tiempo, pero creo que en todas las ciudades, cuando empiezas a tener ciertas comodidades, te olvidas de mucha gente que no tiene ni un ladrillo donde sentarse. Ahí empieza nuestro egoísmo.

Pold Gastelo: la enseñanza que aprendió tras superar la COVID-19

“Siento que este año me he quejado menos que nunca en mi vida. Me han vuelto a la vida. Ahora siento que no me da la gana de quejarme. Lo que voy a hacer es adaptarme, ver el lado bueno. Y siento que hasta me he quitado años de encima. Tengo una nueva oportunidad y no quiero perderla en cosas absurdas. A mí me parece que la gente no se está muriendo de COVID-19, se está muriendo porque no puede resistir los tratamientos como un entubamiento. No lo puede resistir porque tiene miles de enfermedades. El médico me dijo textualmente: ‘Tú te has salvado porque estabas sano’. No estoy en un rincón llorando, estoy aprovechando el tiempo de otra manera. Es un poco contrapesar toda la tragedia que estamos viviendo porque es de verdad muy fuerte”, afirma.

