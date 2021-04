Periodistas rechazan actitud de Yahaira Plasencia tras intervención policial

En la reciente edición de América Noticias, de este lunes 26 de abril, Federico Salazar y Verónica Linares mostraron un informe sobre la intervención policial a Yahaira Plasencia en su presunta fiesta de cumpleaños, que celebró en Cieneguilla.

Antes de presentar la nota, la conductora mencionó que la salsera celebró con sus amistades “como si no estuviéramos en pandemia”. Además, señaló que el resto de asistentes no tenían mascarilla y no estaban respetando los protocolos de bioseguridad.

“Ahora con otras noticias, la cantante Yahaira Plasencia pasó un bochornoso momento al ser intervenida por la Policía cuando estaban celebrando su cumpleaños, en una fiesta, en Cieneguilla, como si no estuviéramos en pandemia . Ella trató de evadir a las autoridades escondiéndose en la maletera de un auto, además los asistentes de dicha reunión no contaban con mascarillas”, sostuvo Verónica Linares antes de mostrar las imágenes.

Por su parte, Federico Salazar criticó el comportamiento de la cantante, así como el de muchas personas que no son consientes de la crisis sanitaria que está azotando al mundo entero actualmente.

“ Absolutamente reprochable , por cierto, esta acción que, además, vemos repetirse en muchos casos”, expresó el periodista con evidente indignación.

Asimismo, quien también aprovechó su espacio para referirse al escándalo que protagonizó Yahaira Plasencia el último fin de semana fue Rebeca Escribens.

“Tremenda noticia, tremendas imágenes que hemos visto a través de las redes sociales. Tremenda fiesta COVID-19 sin respetar. Los jóvenes creen que, claro, como a ellos no les pasa nada con el coronavirus, se sienten inmunes sin vacuna, ¿no? Pero no piensan en sus familiares, no piensan en quien vive con ellos. No piensan en nadie”, comentó la conductora de América Espectáculos.

“Eso me da cólera ¿De qué estoy hablando? De Yahaira Plasencia y su cumpleaños. Tremendo tono armó, estaba Pancho Rodríguez también, y encima se esconde en la maletera como buena graciosa”, agregó.

