Laura Pausini tras no ganar el Oscar 2021: Feliz por vivir esta experiencia

Los Premios Oscar 2021 se llevaron a cabo este domingo 25 de abril. La intérprete italiana Laura Pausini estuvo nominada por primera vez por la canción “Lo sí”, tema principal de la película La vida por delante.

Sin embargo, no pudo obtener la ansiada estatuilla dorada. H.E.R. se consagró como la ganadora con “Fight for you” de la cinta Judas y el mesías negro.

Pese a no llevarse el galardón y haber prometido dedicárselo a su padre, la cantante vivió una de las mejores experiencias de su vida en la ceremonia.

A través de sus redes sociales, dejó un emotivo mensaje sobre su participación en el show, donde interpretó en vivo el tema musical.

“Formar parte de un proyecto tan especial como The Life Ahead, con Edoardo Ponti y Sophia Loren, fue uno de los mayores regalos que me pudo dar la vida. Haber cantado “Lo sí” en el escenario de la Academia es un sueño que nunca esperé que se hiciera realidad. Aún más en una edición tan histórica”, expresó Laura Pausini.

“ Regreso a Italia feliz de haber vivido una experiencia irrepetible, nacida por un mensaje importante que comparto plenamente y por la gran pasión que, después de 28 años, todavía tengo por la música”, agregó la artista extranjera.

Finalmente, dejó unas palabras a su pequeña hija, quien no dejó de mencionar las ansias de volver a verla en Italia.

