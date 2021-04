Juan Carlos Orderique sobre trabajar con Gisela Valcárcel: “Sueño cumplido”

¡Más emocionado que nunca! Luego de su exitosa presentación como coanimador de El artista del año, Juan Carlos Orderique se mostró feliz de trabajar al lado de Gisela Valcárcel y aseguró que es una gran oportunidad.

“ Trabajar al lado de Gisela puede ser, para muchos y me incluyo, un sueño cumplido . Es una persona con una trayectoria alucinante, impresionante en la televisión y que sigue vigente e imponente. Creo que trabajar a su lado es un paso importante para lo que vengo haciendo”, sostuvo a la prensa.

“Siempre estuve relacionado con la gente en la calle, pero debido a esta situación de la pandemia no se puede. Entonces, como coincidencia, Gisela y yo no tuvimos programa todo el año pasado. Volver junto a ella me emociona, me entusiasma y lo tomo como reto profesional. A pesar de que la cosa es divertirnos y pasarla bien, también hay una responsabilidad con mucha gente”, agregó.

Asimismo, Juan Carlos Orderique aseguró que su objetivo es alegrar a todos los televidentes.

“Espero que mi contrato dure. Es un honor y una responsabilidad. Creo que hay mucho que aprender, es un formato nuevo, pero quiero ir acoplándome al formato del programa, sobre todo vacilarnos y, de alguna manera, conectar con el público. Mi principal objetivo el sábado es que, ya con el tremendo show, con la experiencia de Gisela, meterme por ratitos y que la gente se divierta ”, mencionó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.