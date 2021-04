Janet Barboza sobre Yahaira Plasencia por fiesta: Como artista, se me cayó

¡No se quedó callada! Durante la reciente emisión de América hoy, Janet Barboza se refirió al escándalo que ha protagonizado Yahaira Plasencia el último fin de semana, al ser intervenida por la Policía mientras celebraba su cumpleaños en una lujosa casa de Cieneguilla.

Este comportamiento indignó a más de uno, como a la popular ‘Rulitos’, quien no dudó en emitir un fuerte mensaje ante la irresponsabilidad que cometió la cantante.

La presentadora del programa de América TV calificó de “bochornosas” las imágenes donde la intérprete aparece escondida en la maletera de un auto.

“Horribles imágenes. un artista no tiene que serlo, sino parecerlo. ¿Qué pasa por la cabeza de mucho de estos jóvenes que van a estas fiestas en plena pandemia? Para mí, Yahaira, como artista, se me ha caído . Verla ahí en la maletera de un auto como si fuera delincuente... Bochornosas las imágenes”, expresó con evidente molestia.

Asimismo, Janet Barboza no fue la única que criticó este comportamiento de la cantante, quien estuvo acompañada por otros chicos reality. Rebeca Escribens también se pronunció ante este hecho.

“Tremenda noticia, tremendas imágenes que hemos visto a través de las redes sociales. Tremenda fiesta COVID-19 sin respetar. Los jóvenes creen que, claro, como a ellos no les pasa nada con el coronavirus, se sienten inmunes sin vacuna, ¿no? Pero no piensan en sus familiares, no piensan en quien vive con ellos. No piensan en nadie”, comentó la conductora.

“Eso me da cólera ¿De qué estoy hablando? De Yahaira Plasencia y su cumpleaños. Tremendo tono armó, estaba Pancho Rodríguez también, y encima se esconde en la maletera como buena graciosa”, continuó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.