‘Giselo’ sobre amistad con Gisela Valcárcel: “Se ve que hay química”

El artista del año se estrenó el sábado 24 de abril con más de una sorpresa, entre ellas la presencia de Edson Dávila. Ante la alegría de sus seguidores, el popular ’Giselo’ se animó a hablar sobre su inesperada aparición en el reality de América TV y de cómo es la relación que tiene con Gisela Valcárcel.

El coanimador de América hoy se mostró muy emocionado por haberse reincorporado al programa concurso y aseguró que en las próximas galas presentará novedades en su personaje.

“Creo que sí (volverá a interpretar su singular papel), será ‘Giselo’ y sus personajes porque saldrán varias cositas. Hay muchas sorpresas aquí para El artista del año. En la mañana soy Edson Dávila, el fresco y con... y acá también”, comentó, entre risas.

De América Hoy a El artista del año. El animador celebró su participación en el programa de Gisela el pasado 24 de abril. Foto: captura/América TV

El popular ’Giselo’ confesó que el gran vínculo que mantiene con Gisela Valcárcel le permite imitar a la conductora sin problemas, algo que quedó comprobado el último sábado, cuando simuló el tropezón que tuvo ella al inicio de El artista del año.

“Tenía que hacer la caídita de todas maneras... Se ve que hay química entre la señora Gisela y yo. La gente dirá ‘se ven todos los días’, pero no es que converse con ella a diario. Es verdad que no la llamo, no la molesto porque imagino que tiene cosas que hacer, pero cuando estamos frente a frente es una conexión única”, señaló.

Gisela Valcárcel y ’Giselo’ se reencuentran en El artista del año

Edson Dávila ’Giselo’ y Gisela Valcárcel protagonizaron un divertido reencuentro en El artista del año, reality que se estrenó el sábado 24 de abril por América TV.

“¿Por qué estás aquí? ¿Tú crees que este es el programa de la mañana (América hoy)?”, le consultó la conductora al bailarín, quien fiel a su estilo respondió: “No, el programa de la mañana no me alcanza ni para el pasaje. Tengo que buscar trabajo”.

