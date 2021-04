‘Giselo’ se distancia de América Hoy: Me siento mejor en El artista del año

Edson Dávila ‘Giselo’ sorprendió a los televidentes al aparecer inesperadamente en el estreno de El artista del año, que volvió a la TV este 24 de abril bajo la conducción de Gisela Valcárcel.

En la reciente edición de América Hoy, este lunes 26, se mostraron imágenes del backstage del show del sábado. Uno de los reporteros del espacio matutino intentó conversar con el animador, quien evitó ser entrevistado.

En un aparente gesto actuado, el bailarín respondió sentirse cómodo en reality sabatino. “ Me siento mejor que en el programa de la mañana. Estoy contento de participar en el artista del año ”, contestó al reportero.

Ante la insistencia, Edson Dávila tuvo una tajante respuesta con el comunicador. “Hoy día según mi contrato tengo dos bailes, no por la edad sino por un tema de contrato. Perdóname, pero estoy entrevistando con un artista”, agregó.

Edson Dávila había sido descartado del programa antes de estreno

Como se recuerda, Gisela Valcárcel descartó la participación del bailarín en su programa del sábado 24 de abril. La confirmación lo dio en sus historias de Instagram.

“Ethel, tú sabes que él no me ha llamado en más de un año… Que ni se acordó que yo existía. Por favor, Edson, ¿ahora vienes a quererme? Tú sabes que ya fue. Por favor, Ethel, no me digas esto”, señaló la figura de América TV en la mencionada red social.

