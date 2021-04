EEG: suspenden a Facundo y Ximena por asistir a fiesta de Yahaira Plasencia

Los chicos reality Facundo González y Ximena Peralta fueron suspendidos de manera indefinida del programa Esto es guerra, por participar en la reunión social de Yahaira Plasencia, junto con otras figuras del espectáculo como el modelo Pancho Rodríguez.

Ante la polémica provocada por las imágenes de los integrantes del espacio de América TV, quienes se ocultaron en la maletera de un auto y en el baño del domicilio de Cieneguilla, ProTV emitió un comunicado oficial por medio de las redes sociales del canal televisivo.

“Enterados de los últimos acontecimientos que involucran a integrantes del reality Esto es guerra de América televisión, en la participación de una reunión social en pleno estado de emergencia nacional, nos vemos en la necesidad de comunicar lo siguiente a la opinión pública”, inicia el pronunciamiento.

“Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González quedan suspendidos indefinidamente del programa. Todos los concursantes de Esto es guerra están obligados a cumplir las normas establecidas por nuestra empresa. Asimismo queremos reiterar que en Pro TV siempre seremos respetuosos de las normas establecidas por las autoridades para combatir el terrible COVID-19 y no dudaremos en tomar las medidas pertinentes como lo venimos haciendo. Tampoco somos ajenos al dolor que viven muchas familias en nuestro país”, finaliza.

Ante esta situación, el modelo Gino Pesaressi se mostró sorprendido por el comportamiento de sus excompañeros de trabajo, quienes prometieron públicamente que respetarían las medidas de seguridad en medio de la pandemia. “¿Qué es lo que esperaban que pase? Es cierto que eligieron una casa bastante alejada, me imagino esperando que no se suscite todo esto, pero es lamentable que no hayan pensado en las repercusiones y que se quedarían sin trabajo, que es tan difícil de encontrar en estos tiempos”, comentó durante la emisión de En boca de todos.

