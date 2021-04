Ángel López sobre show de ‘Agua Marina’ en Yo soy: “Me encantó”

¡Impactaron! Cada día se pone mas difícil la competencia en Yo soy, por lo que los participantes tendrán que demostrar su crecimiento a pasos agigantados, tal como lo hizo ‘Agua Marina’ en la gala de este 26 de abril.

Los imitadores sorprendieron esta noche al interpretar el tema “Tu traición se acabó”, canción con la que fueron elogiados por el jurado, en especial por Ángel López, quien aseguró haber quedado “encantado” con la presentación que ofrecieron.

“Gracias a Katia, gracias a Maricarmen, gracias a las referencias de la producción, porque obviamente yo no estaba muy familiarizado con el concepto del grupo y no sabía que había un animador que no tiene armonía, que no tiene canción, pero que es el que agita (la presentación)”, expresó el cantante.

“Hoy pasó algo hermoso, hoy escuché las armonías y, aunque no les quiero tirar muchas flores, hubo un poco de desafinaciones, pero escuché el concepto y fue muy parecido a la referencia”, agregó Ángel López.

“ Qué voz preciosa, maestro, qué voz tan linda. A mí me convenció y me encantó . Creo que hay que trabajar un poquito más con las afinaciones, pero son uno de los participantes que su coreografía y su montaje de concepto visual es preciso”, finalizó,

Por su parte, Maricarmen Marín mencionó sobre algunos detalles que deben mejorar los participantes.

“Aquí hay algunos aciertos, y algunos que falta todavía pulir. Falta trabajar los finales de las frases, precisión en los vibratos, pero hubo un crecimiento”, expresó Maricarmen Marín.

