Rebeca Escribens no pudo conectarse a El artista del año: “me quedé vestida”

La conductora de espectáculos Rebeca Escribens no pudo estar en el primer programa de El artista del año debido a que no logró enlazarse por problemas con el internet. Ante esta situación, usó su cuenta de Instagram para darle la bienvenida a Gisela Valcarcel.

A través de sus historias, la querida conductora de América dijo: “‘Gise’, a tu salud, me quedé vestida y alborotada. El internet no me favoreció, pero, desde aquí, bienvenida nuevamente. Se te extrañaba mucho”. Ella estaba con una copa en la mano y viendo el programa a través de su televisor.

Finalmente, Rebeca comentó en modo de broma ante su ausencia: “El lunes voy a ir igualita, peinada igual, todo igualito para quejarme públicamente”.

Varios de sus seguidores pensaron que estaría en el reality de baile, pues Choca Mandros dijo que sería parte del jurado. “Me han dicho que hoy vamos a ver bien vestida a Rebeca Escribens. Va tener por ahí... no sé... Algo me dice que podría ser quizá jurado”, expresó el conductor de En boca de todos.

Rebeca Escribens baila el tema musical No sé

La conductora se sumó al famoso challenge de “No sé”, cover de la agrupación Explosión de Iquitos. Ella hizo la coreografía junto con su equipo de producción en el set de América Televisión.

Escribens se paró de su asiento y comenzó a bailar los pasos creados por La Uchulú y el ‘ingeniero bailarín’. “Yo siempre hago míos los challenge y, si me la siguen poniendo, yo sigo bailando”, dijo.