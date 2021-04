Oscar 2021: ¿quién es Frances McDormand, ganadora del premio a mejor actriz?

La actriz estadounidense de 63 años Frances McDormand se llevó el premio a mejor actriz por Nomadland, cinta donde interpreta a una mujer que vive en una casa rodante. No es la primera vez que ella gana una estatuilla dorada, pues lo hizo en 1997 con Fargo y en el 2018 con Tres anuncios por un crimen.

Al recibir el premio, McDormand se mostró muy contenta sobre el escenario: “No tengo palabras. Mi voz no es mi espada. Sabemos que la espada es nuestro trabajo, y me gusta trabajar. Gracias por saber eso y gracias por esto”.

La película Nomadland está basada en el libro de Jessica Bruder del 2017, historia que trata de una mujer que se embarca en un viaje por el oeste de Estos Unidos.

En una entrevista para The New York Times, ella sostuvo que en un momento de su vida le pasó por la cabeza dejarlo todo y salir a la carretera, al igual que su personaje. “En diferentes momentos de mi vida, le dije a mi esposo: ‘No puedo soportar más esto, me voy’”, dijo la actriz.

La actriz nacida en Illinois debutó en el año 1984 en Broadway con Awake and sing, y en el mundo cinematográfico con la película Blood Simple. Ella se llevó a casa varios premios por su talento actoral, como el Premio Emmy, Premio SAG y un Globo de Oro. Asimismo, esta es su sexta nominacion a los premios más importantes de la Academia.