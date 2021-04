Ludwika Paleta fue la conductora para la cobertura de los Premios Oscar 2021

La actriz Ludwita Paleta fue la conductora para la cobertura de la alfombra roja de los Premios Oscar 2021. La transmisión se dio a través del canal de televisión TNT, en Punto de encuentro. Ella estuvo acompañada de los conductores Lety Sahagún y Gerudito.

Ludwita le mostró a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram todos los momentos previos a la emisión. Horas antes de su presentación, la artista mostró su laptop, en la cual estaba preparando su guion. Ella mencionó: “Checando los últimos detalles para la transmisión de los Oscars esta tarde”.

Asimismo, Paleta no solo brilló como conductora, sino también por el outfit que lució. A través de sus historias, no dudó en resaltar el trabajo de los profesionales que se encargaron de su estilo, pues mencionó a Aldo Rendón, quien la asesoró en su vestuario, y al maquillador Jonathan Lule. Por el lado de su look, la actriz lució elegante con un mono de la marca Maison Margela.

En sus historias, Ludwita aparece junto a sus compañeros: “A minutos de nuestra transmisión para los Oscar, nos vamos a enlazar desde Los Angeles”. Es la primera vez que se le ve a la actriz en esta nueva faceta, pues ella mantiene una carrera actoral de más de veinte años. La primera novela que la llevó al estrellato fue Carrusel.