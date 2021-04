Laura Pausini: Si gano el premio Oscar, se lo dedicaré a mi padre

La entrega de los Premios Oscar este 25 de abril en Los Ángeles definirá lo mejor de la industria del cine. Una de las estrellas que estarán presentes en el gran escenario del Dolby Theatre es la cantante Laura Pausini.

La artista se encuentra nominada en la categoría mejor canción por el tema “Io Sì”, de la película La vida por delante (2020), protagonizada por la diva del cine italiano, Sophia Loren.

En una conversación previa con la revista Lecturas, Laura Pausini confesó que esta nominación acarrea un gran compromiso.

“Es la primera vez que siento tanta responsabilidad para con mi tierra, porque es la primera vez en la historia de los Oscar que se nomina a una canción cantada en italiano”, explicó.

Vislumbrando un posible triunfo, la intérprete de “Se fue” y “Amores extraño” alquiló una casa en Los Ángeles para acudir al evento, al que irá ataviada con un diseño exclusivo de Valentino Couture, con joyas de Bvlgari.

No obstante, Laura Pausini advierte que la performance que se verá en las pantallas ha sido pregrabada.

“Por el tema de la pandemia, las actuaciones se grabaron hace dos días, y en la gala se emitirá la grabación. Y sí, cantamos en directo, porque en los Oscars no permiten el playback”, indicó.

Si bien, prefiere no tener grandes expectativas (”me preparo diciéndome que no voy a ganar, así, si no gano, no sufro, y si gano, lo disfruto el doble o el triple, afirma), tiene muy seguro que, de levantar la estatuilla, el honor será para su papá.

“Él es músico de piano bar y yo a veces lo acompañaba, pero para mí cantar era un hobby. Yo no quería ser cantante, él siempre me decía que mis sueños eran demasiado pequeños, que tenía que soñar en grande”, confesó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.