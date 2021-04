Gisela Valcárcel al ver a ‘Giselo’ en El artista del año: ¿Qué haces aquí?

Gisela Valcárcel y Edson Dávila ‘Giselo’ protagonizaron un divertido reencuentro en el estreno de El artista del año, el cual se realizó el sábado 24 de abril. Ambos personajes aprovecharon para conversar, modelar y hasta bromear en el famoso reality de América TV que regresó a la pantalla chica tras un año de ausencia.

Minutos antes de que Josimar diera inicio a su show, la conductora notó la presencia del colaborador de América hoy y le dijo: “¿Qué haces aquí? ¡Estás con micro!”, a lo que él respondió: “Ante todo buenas noches, señora Gisela, yo tengo que hablar directamente con el señor Josimar porque el contrato ha sido con él. Discúlpeme, usted se está perdiendo el talento”.

Luego, el carismático animador pidió que le pusieran la canción de introducción y empezó a imitar la manera de caminar y gesticular de la presentadora, lo cual generó las risas de todos en el set.

Gisela Valcárcel, quien había descartado la participación de ’Giselo’ en El artista del año, tomó con muy buen humor el sarcasmo de éste y le volvió a pedir que explicara la razón de su presencia. Sin embargo, él continuó con sus bromas.

“¿Por qué estás aquí? ¿Tú crees que este es el programa de la mañana (América hoy)?”, le preguntó. “No, el programa de la mañana no me alcanza ni para el pasaje, tengo que buscar trabajo”, contestó el también bailarín.

Ante dicha respuesta, Valcárcel le reclamó a ‘Giselo’ por supuestamente no haberse comunicado con ella ni una sola vez desde que empezó la pandemia. “No es que yo no sepa que eres un talentoso de aquellos, pero lo que sí tengo que decir es que tú jamás te acordaste de mí, durante toda la pandemia jamás me llamaste”, sentenció.

Gisela Válcarcel regresa a la televisión tras un año

Gisela Valcárcel volvió a la televisión después de un año y en este primer programa aprovechó para agradecer a todas aquellas personas que día a día trabajan en la primera línea de batalla contra la COVID-19.

“Les quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a cada uno de ustedes. Que el primer aplauso sea para quienes desde marzo del año pasado han estado en primera línea dándonos esperanza, amor, fuerza y pasión, esa pasión que nos une en la pista también esta noche”, manifestó la presentadora.

