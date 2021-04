Fallece Alber Elbaz, diseñador de Lanvin, a los 59 años por COVID-19

El domingo 25 de abril, la firma de lujo Richemont emitió un comunicado confirmando la muerte del diseñador de moda de origen israelí, Alber Elbaz, a los 59 años.

Según las primeras informaciones, el modisto falleció en un hospital de París a causa del coronavirus (COVID-19), enfermedad con la que venía lidiando desde semanas atrás.

Como una de las figuras más apreciadas en la industria de la moda, su muerte provocó diversas reacciones, como la de Kim Kardashian, para quien Alber Elbaz diseñó el vestido que ella usó en su primera portada para Vogue.

“Cuando escuché la noticia de su fallecimiento hoy, mi corazón se rompió”, escribió la estrella de Keeping up with the Kardashians. “Qué alma tan dulce. Apreciaré todos nuestros recuerdos para siempre”, agregó.

El diseñador de moda israelí nacido en Marruecos, Alber Elbaz diseñó el vestido que usó Kim Kardashian en la portada de Vogue (2014). Foto: Vogue / Instagram

Por su parte, Ana Wintour, editora de Vogue, señaló que el diseñador “pensaba en la moda como un abrazo de la vida en su máxima expresión”.

Elbaz fue reconocido como uno de los ‘mayores tesoros’ de la moda por sus congéneres como Stella McCartney y Pierpaolo Piccioli de Valentino. Sus diseños fueron utilizados por Beyoncé, Lupita Nyong’o, Harry Styles y Michelle Obama.

Precisamente, uno de sus vestidos más celebrados fue el que uso la estrella de Hollywood Meryl Streep para recibir su premio Oscar en 2012, por su interpretación de Margaret Thatcher en La dama de hierro.

Meryl Streep lució un diseño de Alber Elbaz para recibir su premio Oscar en 2012. Foto: Meryl Streep / Instagram fans

Alber Elbaz vivió su época de máximo esplendor profesional cuando devolvió su brillo a la veterana casa de moda francesa Lanvin, empresa a la que ingresó en 2001. No obstante, en 2015, se enfrentó a la propietaria de la marca, la empresaria taiwanesa Shaw-Lan Wang, lo que provocó su salida. Tras ese suceso, las ventas de la maison Lanvin cayeron en picada.

Tras varios años manteniendo un perfil bajo, anunció su regreso en 2019 con su propia marca, AZfashion, en colaboración con el conglomerado Richemont.

