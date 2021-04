Fabio Agostini en El artista del año: Estoy en el mejor reality del Perú

Gisela Valcárcel regresó a la televisión con El artista del año este sábado 24 de abril tras un año de ausencia. En este primer programa del 2021, se reveló quiénes serán los participantes de esta temporada, entre ellos, el español Fabio Agostini.

Segundos previos a su debut en la competencia, el modelo le envió una contundente indirecta a Esto es guerra al asegurar que ahora sí se encuentra en el mejor reality de la televisión peruana.

“Ustedes hace tres años me llamaron, habían contado conmigo, y yo porque me metieron pajaritos en la cabeza me fui a otro programa de América Televisión (EEG) y hasta el día de hoy estoy muy arrepentido, pero al mismo tiempo muy agradecido de que me hayan dado una segunda oportunidad de estar aquí, en el mejor reality del Perú y con la mejor conductora”, manifestó.

Al escuchar dichas palabras, Gisela Valcárcel le agradeció a Fabio Agostini por el halago y dijo sentirse muy emocionada por verlo demostrar su talento en la pista de baile. “Siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos. Seguramente, en ese momento tenías que estar allí, ahora acá. Estoy encantada de tenerte en la pista”, manifestó la presentadora de El artista del año.

La Uchulú se suma a El artista del año

Esaú Reategui Wong, más conocido como La Uchulú, se presentó en El artista del año para interpretar de “No sé”, popular tema musical de Explosión de Iquitos.

El joven influencer dejó atónita a la presentadora Gisela Valcárcel y a los integrantes del jurado con su notable talento para el canto.

