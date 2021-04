El artista del año 2021: ¿quiénes son los miembros del jurado?

El artista del año al fin se estrenó este sábado 24 de abril y en su primera emisión de 2021 marcó el retorno a la pantalla chica de distintas figuras de la televisión peruana, como la experimentada presentadora Gisela Valcárcel.

La mesa de jurados es uno de los componentes más importantes del reality de América TV y sus integrantes también causaron intriga a lo largo de los videos promocionales. Los nombres al fin fueron revelados por la ‘Reina de la televisión’.

La primera en ser presentada fue Tilsa Lozano, quien se emocionó hasta las lágrimas al dirigirse a la conductora y al público. “Me prometí que no iba llorar, pero realmente cuando te vi entrar y creo que todo el Perú lo ha sentido. ¡Gisela, hacías falta! Hacías falta y no te imaginas lo feliz que estoy acá, sé que como lo dijiste, tal vez no estamos todos, muchos hemos tenido pérdidas, pero estás acá para alegrarnos, para devolver la esperanza, para divertirnos y como siempre, para compartir el talento que hay en esta pista”, comentó la modelo.

Momentos después, Santi Lesmes también fue anunciado como miembro del jurado y aseguró que seguirá exigiendo al máximo a los participantes. “Vengo renovado, pero hay algo que no ha cambiado. Lo único que no ha cambiado es la rigidez con la que me voy a encargar de exigir a los diez participantes de El artista del año”, afirmó.

La actriz, cantante y bailarina Denisse Dibós y el presentador de La banda del chino, Aldo Miyashiro, también fueron incluidos en la mesa del jurado calificador.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.