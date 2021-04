Janet Barboza busca cama UCI para su tío con COVID-19: “No podemos más”

La conductora Janet Barboza reveló que su tío necesita una cama UCI debido a que se encuentra luchando contra la COVID-19. La figura de televisión contó el difícil momento que atraviesa junto a su familia.

Se refirió al caso de su mamá, quien también estuvo grave tras contagiarse de coronavirus. Sin embargo, su progenitora pudo recuperarse gracias a la buena atención que recibió en España.

Janet Barboza lamentó que el hermano de su madre no pueda acceder a un sistema de salud similar en el Perú. Aseguró que buscó una cama UCI, pero no pudo conseguirla pese a los llamados de ayuda que ha hecho.

“Hoy ha sido un día durísimo para mí y mi familia porque nuestro sistema de salud es un caos. Creo que sin temor a equivocarme es el peor sistema de salud del mundo. Mi mamá se enfermó del COVID-19 en España, felizmente se recuperó y la atención fue increíble . Hoy mi tío tiene COVID-19, el hermano de mi mamá, y no podemos conseguir una cama UCI. Eso es lo que les pasa a miles de familias peruanas. He gestionado, buscado y llamado no sabes a quiénes, pero no hay camas UCI, esa es la verdad, nuestra gente se nos muere”, expresó la conductora.

El tío de Janet Barboza recibe oxígeno por medio de un generador y está siendo atendido por un médico particular que lo está monitoreando, pero no es suficiente para su pronta recuperación.

“No podemos llorar más, no podemos orar más de lo que ya estamos orando pidiéndole a Dios a cada instante, cada minuto no solo por la gente de mi familia sino por todas las personas que en este momento están pasando por lo mismo”, agregó la presentadora de América TV.

Recomendó a sus seguidores a seguir cuidándose de la propagación del coronavirus. “Uno deja una ventanita abierta entra esta enfermedad y arrasa con familias enteras. No lo permitamos, sigámonos protegiéndonos”, finalizó.

