Axel Llunas, otro nieto de Dyango en serie ‘Luis Miguel’

En el 2018, el estreno de la serie ‘Luis Miguel’ lanzó a Izan Llunas, hijo de Marcos Llunas y nieto del célebre cantante español Dyango, quien dio vida a Luis Miguel de niño. Ahora, en esta segunda temporada, Axel, su hermano de 12 años, interpreta a Sergio Gallego Basteri, hermano del ‘Sol de México’.

Como es obvio, el papá de estos talentosos chicos no puede estar más orgulloso. “Estoy abrumado. Feliz con el talento de mis hijos. Imagínate cómo estamos de orgullosos. Como papá e hijo de un grande, tener dos hijos con una gran oportunidad y empezar con el pie derecho es para agradecer. Ojalá que esto se multiplique. Por mi parte, yo los apoyo en todo y que vuelen, que tengan esa ilusión. Que puedan avanzar en su camino que es la vida, que de por sí es bastante complicado ya por la pandemia”, nos dice Marcos Llunas, desde Ibiza, donde residen.

Axel desde muy pequeño trabaja como modelo. Tiene su cuenta de Instagram y canal de Youtube. Acude al colegio de manera presencial. Y, claro, canta y actúa. “Yo estudié actuación un año en Ibiza y luego me fui a México donde también me preparé. Me gusta actuar y cantar, pero más actuar”, nos dice por teléfono.

¿Cómo fue el casting?

Fue online. Estaba con mi padre y con él hicimos un video y lo enviamos. Recuerdo que fue con la escena donde precisamente mi personaje también canta en la serie, haciendo un casting.

¿Qué consejos recibiste de tus compañeros, mucho más experimentados?

Me ayudaron mucho Juan Pablo Zurita (Sergio, hermano de Luis Miguel) y Diego (Boneta, Luis Miguel). Me decían ‘no tengas miedo, no pasa nada’. Solo actúa y sé natural y pues se me quitaron los nervios. Fue precisamente con ellos con quienes tuve la mayoría de mis escenas, al igual que con mi ‘abuela’.

Te tocó grabar en pandemia, ¿cómo fue?

Sí. El rodaje fue a principios del 2020, luego por la pandemia paramos tres meses y de ahí retomamos en noviembre. Fue con muchas medidas, mascarilla, caretas y exámenes semanales. Ah, y siempre con el distanciamiento social.

Antes de que te convocaran para la serie, ¿qué sabías de Luis Miguel?

Cuando íbamos en el coche con mi hermano, mi papá ponía su música. Más adelante descubrimos que era Luis Miguel. Y ya cuando salió mi hermano en la serie empezamos a escucharlo más. Me gusta, me encanta Luis Miguel.

¿Conociste a Luis Miguel?

Aún no he tenido el gusto.

¿Dónde te gustaría hacer tu carrera, España o México?

España, México o la India. Solo quiero actuar y cantar.

