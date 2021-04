Ricardo Morán comparte emotivo mensaje sobre la aceptación personal

Ricardo Morán siempre se ha mostrado orgulloso de ser quién es. El padre de dos niños y exjurado de Yo soy ha aprovechado sus plataformas en más de una oportunidad para tratar problemáticas que atañen a toda la comunidad LGTBIQ+.

Esta vez utilizó su canal de YouTube y una peculiar pregunta para dejar un poderoso mensaje de aceptación y amor propio.

Un seguidor de Morán le preguntó si alguna vez había tenido novia. El productor de televisión, fiel a su estilo, decidió grabar un video contestando a la interrogante, no sin antes explicar cómo fue su proceso previo a aceptarse como homosexual.

“La razón por la que estoy respondiendo esta pregunta no es porque yo quiera hablar de mi vida personal, es porque me sirve para usarlo como excusa para hablar de algún tema que es importante y que de repente si lo pusiera en el título no necesariamente se conectarían”, explicó Morán antes de hablar del tema específico.

El productor reveló que cuando él era adolescente no podía aceptar su orientación sexual por temor a las burlas y ataques homofóbicos. Por esa razón, decidió aparentar en una determinada época que sentía atracción por las mujeres.

Ricardo no solo aprovechó el canal para contar su experiencia personal, sino que ahondó en la problemática social que ha perjudicado en más de una oportunidad a las personas LGTBIQ+ en el país.

“Empezabas a interpretar un rol, a jugar un papel, a mentirles y de paso a mentirte(...). Yo lo estoy contando gracioso, pero es bien feo, es muy doloroso cuando la sociedad te obliga a construir un personaje y tú mismo colaboras para construir ese personaje para ser aceptado”, comentó Morán.

Si bien el productor contó que sí tuvo una relación sentimental con una mujer, indicó que ello se debió a su confusión y el miedo a ser juzgado.

“Sí me ha ocurrido. Desde entonces, desde el [año] 94, 95, nunca más ha vuelto a ocurrir porque ya no me miento, porque ya me acepté”, aseveró.