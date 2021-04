La Uchulú sobre su éxito en TikTok y TV: “No quiero perder mi esencia”

La Uchulú continúa disfrutando de su gira por distintos programas de televisión, la tiktoker llega a los sets para alegrar con sus peculiares pasos al ritmo de la canción “No sé”, de la agrupación Explosión de Iquitos.

El joven pucallpino, que creó al carismático personaje de redes sociales, toma su éxito con humildad y espera que la fama no cambie su personalidad. “Lo he tomado de una manera normal, súper chévere. Aún no siento la pegada tan fuerte del público porque no he tenido presentaciones ni shows para saber realmente el impacto de cuánto puedo jalar en un lugar”, comentó.

“Tampoco quiero que todo esto me aloque porque no quiero perder mi esencia y la gente vea que me vuelvo creída, eso no va conmigo”, añadió en su personaje de La Uchulú, quien estará nuevamente en El reventonazo de la chola este sábado 24 de abril.

Al respecto de su permanencia en el espacio conducido por Ernesto Pimentel, La Uchulú descartó la existencia de un contrato. “Ñañitos por el momento soy invitada, lo estoy viviendo y doy todo de mí. A mí me gustaría seguir en televisión porque la ‘Cholita’ me dio la oportunidad, así que no sé qué pueda pasar más adelante”, detalló ante las dudas de sus curiosos fans.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.