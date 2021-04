Explosión de Iquitos responde a denuncia por plagio de versión de “No sé”

La agrupación Explosión de Iquitos ha sido denunciada por la cantante Lucero Medina, conocida como ‘Amazona’, quien aseguró ser la autora de la versión del tema viral “No sé”.

Ante ello, el grupo de cumbia decidió responder sobre el polémico caso que salió a la luz en el programa Magaly TV, la firme. Linda Caba, vocalista principal, negó que se hayan apropiado de la versión de su colega.

Según indicó, la interpretación de Explosión de Iquitos es diferente al que hizo Lucero ‘Amazona’ Medina debido a que este presenta otros arreglos.

“Si escuchas el audio de ella, no se parece en nada a Explosión. Bueno, a mí me hicieron escuchar una maqueta y no me gustó, los músicos le dijeron al arreglista Tony que tenía que sonar mejor porque no sonaba nada a Explosión (...). Se puede apreciar que hay ausencia de bajo, batería y conga. La línea melódica es la misma porque es la canción”, sostuvo la cantante.

Además, afirmó que desconoce a la joven artista. “La canción de la señorita es la maqueta que nos hicieron escuchar, pero no suena para nada a Explosión. El productor tiene toda la información en su computadora. Para mí, yo soy la primera que lo ha cantado, no he escuchado la versión de ella (’Amazona’). En Pucallpa, no he tenido el gusto de conocerla. (Hay personas) que quieren arruinar o colgarse”, declaró Linda Caba.

‘Amazona’ mostró pruebas al denunciar a Explosión de Iquitos

La cantante ‘Amazona’ mostró pruebas cuando denunció públicamente a Explosión de Iquitos por apropiarse de su versión de “No sé”.

Ella entregó al programa de Magaly Medina los chats que mantuvo con el arreglista a inicios de este año. Allí, se observó las indicaciones que le dio para la producción del tema original de la española Melody .

Esta es la versión de “No sé” que canta ‘Amazona’

Este es el videoclip de la versión de “No sé” que estrenó la cantante Lucero ‘Amazona’ Medina en marzo del 2021.

