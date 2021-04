Érika Villalobos sobre el entretenimiento: Gobierno debe primero poner agua a los que no tienen

Érika Villalobos se encuentra muy entusiasmada con el regreso de Madres, el musical, ya que anteriormente este proyecto se tuvo que cancelar a pocos días de su estreno a causa de la pandemia. No obstante, y a pesar de su felicidad, la reconocida actriz peruana pone en balanza la situación de muchos peruanos en medio de esta crisis.

En entrevista con La República, la esposa del conductor Aldo Miyashiro agradeció tener trabajo en esta época tan complicada, pero reconoció que ahora la industria del entretenimiento no es una prioridad porque en la otra cara de la moneda hay gente en extrema pobreza que sufre por agua.

- ¿Cómo has estado sobrellevando la pandemia?

Yo soy una persona que tiene un toc de limpieza, eso me ha ayudado en esta pandemia, y por otro lado me encanta estar en mi casa y ha sido positivo para mí en tiempos de cuarentena. Sin bien no es lo mismo, una cosa es que tú decidas quedarte en tu casa y la otra es que te digan que no puedes salir, es diferente que no puedas abrazar, tener que llegar a la casa de mis papás y no poder acercarme. Para mi familia ha sido difícil porque en tiempos de pandemia a mi papá le apareció un cáncer en la misma zona donde lo tuvo hace 17 años y ha sido un sacrificio tremendo todo lo que ha pasado para vencerlo nuevamente , han sido meses que mi papá tuvo una sonda para comer. Esta pandemia no me ha afectado como persona, ni a mis hijos tampoco, han sido muy maduros, pero sí lo he sentido con mis papás.

- Ahora están enfocados en los casos de COVID-19, pero hay mucha gente que sufren de otras enfermedades graves

Estamos viviendo el peor momento de la pandemia en nuestro país porque hay más gente que está muriendo, más gente contagiada. Llevamos más de un año y el Gobierno han tenido para implementar plantas de oxígeno, la gente está desesperada en este momento y es esa la gente con COVID-19, pero yo veo que al alrededor mío hay muchas personas con cáncer. Esta pandemia nos está afectando a todos de diferentes maneras. Mi papá llegó a pesar 58 a kilos, pero lo bueno de todo esto es que venció al cáncer y ahora se está recuperando de todos los tratamientos que lo tumbaron.

- ¿Qué opinión tienes al respecto sobre la importancia que debería de tener el rubro del entretenimiento en estos momentos?

Es difícil decirlo porque llevar un país como el nuestro debe ser una cuestión extrema, terrible, no puedo juzgar a nadie por eso. A mucha gente le puede parecer que el lado del entreteniendo no es lo esencial, pero definitivamente primero está aquella gente que no tiene qué comer, tantos peruanos que no tienen agua en el año 2021, ¿cómo no van a tener agua para lavarse las manos en plena pandemia? , no tienen agua para tomar, para bañarse o para cocinar.

Yo sé que a muchos artistas nos encantaría estar en las prioridades del Gobierno, sé que es importantísimo el entretenimiento, pero si tengo que optar por algo, le diría al Gobierno que primero ponga agua a toda aquella gente que no tiene porque estamos viendo tantos años de gente olvidada. Los gobernantes solo se han interesado en Lima tal vez o por sus intereses. Esto lo vivimos desde que tenemos uso de razón. A nadie le ha importado a la persona que no tiene agua, para un gobierno no debe ser tan complicado (implementarles agua).

- El clima político actual tampoco ayuda

Solo te voy a decir que esto es el reflejo de tangos gobiernos egoístas, y ahora realmente tenemos que pisotear nuestra dignidad. Para mí votar por algunos de estos candidatos es pisotear mi dignidad, no puedo creerlo, personas que han sido uno de los principales responsables de lo que estamos pasando… Es tremendo y es el reflejo de toda la gente descontenta, pobre, necesitada a la que jamás le han tenido en cuenta. Esto nos tiene que llevar a la reflexión y a toda esta gente corrupta, a la que no le importa cómo va a quedar este país, es una pena que ni siquiera piensen en sus nietos, hijos. Están dejando un país destruido y me da mucha pena.

Para este tema tan tenso está Madres, el musical y por eso me gustaría, si bien estamos hablando de la parte fea que estamos viviendo, que quede bien claro que el entretenimiento está dedicado a todas las personas que la están pasando mal. Si pudiera hacer un poco más por las personas sería genial, pero es lo que puedo hacer desde donde estoy, así que espero les dé un momento de alegría.

Todos los artistas en general estamos viendo cómo hacemos para no caer, no dejar lo que amamos y poder llegar a la gente, esperamos que la reciban de la mejor manera, siempre a precios considerables.

- Regresa Madres, el musical, pero esta vez de manera virtual

Lo que vamos a ver es la obra que grabamos cuando estábamos en el teatro. En realidad, toda la gente que trabajamos en Madres hicimos tres funciones antes de la cuarentena, luego tuvimos que cancelar, pero poco a poco fuimos tratando de ver en qué momento volvíamos. Es emocionante que la gente pueda ver la obra.

- Tú personificas a Paula, una mujer que tiene 5 hijos

Es una mujer que ya tiene muchísima experiencia, es como si la ilusión ya se le hubiera ido porque ya tiene cinco hijos y no tiene tiempo para nada. Es la más ‘pinchaglobos’ de todo el grupo, tiene un lado de humor ácido producto de su experiencia y cansancio por ser mamá de tantos niños.

- ¿En la vida real tendrías cinco cinco hijos?

No sé si cinco, hasta un tercero te acepto, pero igual sería lindo. Qué difícil en este país, además. Yo siempre he querido esto porque somos tres hermanos. Es complicado darle la atención a todos.

Dato:

Madres, el musical estará disponibles los días 23, 24, 29 y 30 de abril, y, además, el 1 de mayo vía streaming Preludio Live. La venta será únicamente por www.preludiolive.com.

