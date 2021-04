Conductores de EEG a Rosángela Espinoza: Debe pensar antes de hacer las cosas

Tras la suspensión indefinida de Rosángela Espinoza en Esto es guerra, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz se pronunciaron por lo sucedido y aprovecharon en dejarle un consejo a la joven competidora.

Ella había sido sancionada por el Tribunal el último jueves 22 de abril luego de rechazar formar parte de los ‘Guerreros’. Horas antes del hecho, habló en En boca de todos reiterando su posición de no pasarse al otro bando.

“Considero que no me están tomando importancia en el programa y eso que ya tengo años ahí, y no entiendo por qué me hacen eso, no entiendo por qué el Tribunal tiene que tomar esa decisión y perjudicarme, hacerme sentir mal”, fueron sus palabras.

En ese sentido, los conductores del programa dieron sus opiniones tras la gresca que Rosángela protagonizó con la producción del reality de América TV.

“Por más cariño que le tengamos a Rosángela, creo que el día de ayer ella se equivocó y esa es la consecuencia. De hecho el día de ayer, ella reta al Tribunal y creo que eso no está bien. Simplemente tiene que pensar antes de decir las cosas”, dijo Gian Piero Díaz.

Del mismo modo, Johanna San Miguel dejó su apreciación por lo visto en el set. “‘Rouss’ se pasó de la línea, porque dijo cosas que todos nos quedamos sorprendidos. Esto es un trabajo, y sabemos la posición que vivimos en el país, y las personas que tenemos un trabajo es un privilegio”, alegó.

