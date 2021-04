Zac Efron y Vanessa Valladares terminaron tras diez meses de relación

El romance entre el actor Zac Efron y la modelo australiana Vanessa Valladares llegó a su fin, según informaron el medio especializado The Daily Telegraph y el locutor australiano Kyle Sandilands. La joven pareja habría tomado caminos distintos debido a diferencias en sus proyectos personales.

“Puedo confirmarlo después de hablar con él ayer”, afirmó Kyle Sandilands en su programa de radio The Kyle and Jackie O Show, donde además contó que tuvo una conversación personal con el famoso norteamericano acerca de la ruptura, y añadió que no fue una decisión inmediata “pero sí reciente”.

De acuerdo con el comunicador, la complicada agenda de trabajo de Zac Efron habría sido el detonante para que el romance, que duró 10 meses, llegue a su final. “No hubo drama, pero sí fue el final. Pasaron mucho tiempo juntos cuando él no estaba trabajando. Almorzaban y vivían en las mansiones en la playa, era una vida fabulosa. Y luego el trabajo vuelve y te devuelve directamente a la realidad, así que es una pena”, concluyó el animador radial.

Como se recuerda, el recordado actor de High School Musical y la joven de 25 años se conocieron en junio de 2020, cuando ella trabajaba como camarera en el Byron Bay General Store & Café. De acuerdo con la revista australiana Who, fueron presentados por el jefe de la también modelo.

La última vez que Zac Efron y Vanessa Valladares fueron vistos juntos fue en marzo, cuando filmaban una sesión de rappel en las Montañas Azules de Nueva Gales del Sur, como parte de la serie documental Con los pies en la tierra, protagonizada por Efron. Hasta el cierre de esta nota, ni el actor ni la modelo se han pronunciado respecto a su separación.

