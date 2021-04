Yo soy: Mauri Stern y Ángel López se enfrentan en acalorada discusión

Yo soy se convirtió en el escenario de un tenso momento protagonizado por Mauri Stern y Ángel López. En la edición del miércoles 21 de abril, los integrantes del jurado se enfrentaron tras la presentación que realizó la imitadora de Tini Stoessel al ritmo de “Suéltate el pelo”.

El intérprete de “A puro dolor” no vio con buenos ojos que la participante no cantara toda la letra de la canción pese a encontrarse en una gala de eliminación. “Ustedes se dejan llevar por una presentación en vivo y estos artistas (los originales) tienen licencia para no cantar en toda la canción. En este concurso, yo necesito escucharte a ti, no al background... No estoy haciendo una devolución a la pista, sino a ti”, señaló.

Ante dichos comentarios, Mauri Stern defendió a la doble de Martina Stoessel, acotando: “Pero, Ángel, ’Tini’ es una artista así originalmente”.

Sin embargo, la discusión continuó, debido a que ambos jurados de Yo soy se reafirmaron en su posición sin dar su brazo a torcer.

“En vivo es una cosa, pero en grabación ella canta toda la canción y es lo que yo quiero ver aquí, no lo que ella hace en vivo”, aseveró Ángel López, a lo que su colega respondió: “Te estás peleando con el género y con el concepto de Tini. Cuando ella graba en estudio, no baila; cuando hace conciertos, baila más y canta en vivo. Entonces, aquí no es culpa de ella (la participante)”.

Yo soy: Ángel López y Mauri Stern bailan “No sé”

A pedido de Cristian Rivero, Ángel López y Mauri Stern demostraron su talento para el baile al ritmo de “No sé” en el set de Yo soy. Segundos antes, el exintegrante de Magneto y el conductor realizaron la coreografía de “Mira, mira, mira”.

“Quiero ver a Mauri y Ángel bailar el tema de Explosión, por favor dj, ponga la música”, dijo el presentador. Luego, los integrantes del jurado cumplieron el reto.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.