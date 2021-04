Yo soy: jurado elogia a ‘Beto Cuevas’ por la “mejor presentación de la noche”

¡Quedaron impresionados! Los jurados de Yo soy elogiaron la presentación del imitador de Beto Cuevas. El intérprete subió al escenario y cantó “Mentira”, lo que cautivó a los integrantes del elenco e incluso al conductor.

El concursante se mostró muy confiado sobre el escenario y, sabiendo que dicha canción es una de las más populares del artista original, decidió replicarla tal y como se vio en uno de sus conciertos.

Luego de su participación, Javier Zeballos fue elogiado efusivamente por Mauri Stern, Katia Palma y Ángel López, quienes se mostraron muy complacidos con el show que realizó en el set de Latina.

“Esta noche acabas de lograr que tus compañeros se lleven una referencia muy clara de lo que es tener una gran presentación, eso acabas de lograr. Esta es la presentación más memorable de la noche, no creo que se vaya a superar. Lo mejor de la noche”, expresó el mexicano.

Por otro lado, el cantante de “A puro dolor” se mostró muy seguro de que el imitador de Beto Cuevas tiene el talento para quedarse con la copa de Yo soy: “Estuviste en el lugar preciso, en todo momento hiciste lo que tenías que hacer. (...) Posiblemente el gallito de pelea que gane esto o que llegue a la final de este show”.

Yo soy: Mauri Stern y Ángel López protagonizan fuerte discusión

Dos de los jurados expresaron su incomodidad con una fuerte disputa durante una reciente emisión de Yo soy. Mauri Stern y Ángel López discutieron por sus comentarios sobre la presentación de la imitadora de Tini.

El intérprete puertorriqueño se mostró decepcionado del desempeño de la joven cantante, quien no cantó la canción completa pese a encontrarse en una ronda de eliminación. “Los artistas (originales) tienen licencia para no cantar en toda la canción. En este concurso, yo necesito escucharte a ti, no al background”, expresó.

El mexicano no se mostró de acuerdo con la opinión de su colega y aseguró que la estrella original acude a este recurso durante sus shows en vivo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.