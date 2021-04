Shakira: ratifican evasión de impuestos por más de 14 millones de euros

Shakira se encuentra envuelta nuevamente en un problema legal por evasión de impuestos. Autoridades españolas han emitido un nuevo informe en el que se reafirma la acusación contra la cantante, quien habría eludido más de 14 000 000 de euros en tributos.

Según informó la agencia EFE, ejecutivos de la Agencia Tributaria de España indicaron que los alegatos presentados por la defensa se contradicen al asegurar que la intérprete de “Chantaje” permaneció menos de 184 días en el país ibérico entre los años 2012 y 2014.

Los abogados de la estrella pop presentaron su agenda de presentaciones, compromisos y conciertos para probar que no residió el tiempo suficiente (184 días) en la mencionada nación para pagar impuestos por sus ganancias.

La referida organización acusó a Shakira de pretender evadir el pago de aranceles y ocultar sus ingresos deliberadamente, lo significaría incurrir en un supuesto fraude al sistema de tributación español.

Shakira rechazó hacer dueto con Karol G

Karol G reveló en una entrevista que tuvo la oportunidad de hacer una colaboración con Shakira, pero que esta rechazó la propuesta. Según contó, la ocupada agenda de la estrella colombiana le impidió llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, la intérprete de “Tusa” se mostró dispuesta a trabajar con su compatriota a futuro.

“Vamos a ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí. Si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo. Si no se da, como quiera, mi respeto y admiración son infinitos”, expresó.

Karol G reveló que Shakira habría rechazado cantar con ella. Foto: Karol G/Shakira/Facebook

