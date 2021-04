Rosángela Espinoza considera renunciar a EEG: “Igual voy a salir adelante”

Rosángela Espinoza, quien días atrás perdió a su tío por la COVID-19, reveló que analiza la posibilidad de renunciar a Esto es guerra. La autodenominada ‘Chica selfie’ dio a conocer su posición en En boca de todos después de que el ’Tribunal’ de EEG le ordenara pasar de ’Los guerreros’ al equipo de ’Los combatientes’.

A raíz de lo ocurrido, la modelo asegura que la producción no valora todo el esfuerzo que realiza día a día para poder continuar en competencia.

“Estoy en mi casa, estoy pensando muy bien qué decisión voy a tomar, lo que pasó me parece totalmente injusto porque saben perfectamente que mi corazón es rojo y soy combatiente”, señaló.

“Considero que no me están tomando importancia en el programa y eso que ya tengo años ahí, y no entiendo por qué me hacen eso, no entiendo por qué el Tribunal tiene que tomar esa decisión y perjudicarme, hacerme sentir mal”, agregó la chica reality, quien también se dedica a la venta de mascarillas.

Rosángela Espinoza aseguró que no tendría problemas en dar un paso al costado de Esto es guerra, ya que actualmente tiene otras fuentes de ingreso económico. “Estoy aquí en mi oficina, viendo mi emprendimiento de mi kit de protección, porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo sé que Esto es guerra es un trabajo, pero siento que piensan que es lo único, la única oportunidad que tengo. Se equivocan, igual voy a salir adelante”, aseveró.

Rosángela Espinoza sufre descompensación en Esto es guerra

El lunes 19 de abril, mientras realizaba una de las competencias en Esto es guerra, Rosángela Espinoza sufrió una descompensación, lo cual dejó muy preocupados a sus compañeros. Minutos antes, la modelo había manifestado que no se sentía bien, pero sus comentarios fueron ignorados por el ’Tribunal’ y fue obligada a participar.

“Yo no soy ningún robot ni ninguna máquina... Nosotros tenemos otras actividades fuera del programa, hay un desgaste. Yo solo pedí consideración para que me dejaran respirar al menos dos turnos”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.