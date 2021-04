Nicola Porcella a su papá con COVID-19: Te espero para contarte lo que logré

Nicola Porcella, quien estrenará su propio programa digital el sábado 24 de abril, continúa a la espera de que su padre supere por completo a la COVID-19. Así lo demostró una vez más con un emotivo mensaje que compartió en sus historias de Instagram el último jueves por la mañana.

En su publicación, el exintegrante de Esto es guerra expresó el gran amor que siente por su progenitor, una de las personas más importantes en su vida, al confesar que le gustaría que este sea testigo de todos y cada uno de los logros en su carrera.

“Te estoy esperando para contarte lo que estoy logrando”, manifestó el también modelo. Para acompañar a dichas palabras en Instagram, Porcella adjuntó una fotografía del hombre que le dio la vida.

Papá de Nicola Porcella cuando era joven. Foto: Nicola Porcella/ Instagram

Como se recuerda, hace aproximadamente un mes, Nicola Porcella reveló que su papá se contagió con la COVID-19 y que, posteriormente, tuvo que ser internado en UCI e intubado. A pesar de que tras unos días el señor mostró una mejora, volvió a recaer y actualmente está delicado luchando contra el virus.

Nicola Porcella no viajará a México

A raíz de la delicada situación de su padre por causa del coronavirus, Nicola Porcella decidió no viajar a México por el momento. El modelo explicó a las cámaras de América Espectáculos que desea estar al pendiente de su familia.

“Está complicado... Ya no quiero volver a pasar lo que pasó con mi papá. Me imagino que si les pasa algo a mi mamá, a mi hermano o algún familiar y yo estoy lejos, la verdad es que no. He decidido quedarme”, comentó.

