Lucho Cuéllar: “Hice sufrir a muchas personas que me aman y creo que es hora de cambiar”

Lucho Cuéllar vivió momentos muy complicados a causa de la depresión y de su adicción al alcohol. El cantante de cumbia contó que superó aquellas enfermedades y empezó a darse una nueva oportunidad en su entorno familiar, personal y en lo laboral.

En entrevista con La República, el reconocido artista hizo un mea culpa de todo lo que hizo en el pasado. Además, manifestó que se encuentra muy emocionado porque cumplió el sueño de tener su propia orquesta, llamada Lucho Cuéllar y los incorregibles de la cumbia, y ya prepara un concierto gratuito de manera virtual.

“Estoy bien, tranquilo, nervioso, con fe y con ganas de que todo salga bien este 24 de abril (su primer concierto con la orquesta)”, expresó Lucho Cuéllar.

-¿Cómo te animaste a tener tu propia orquesta en medio de la pandemia?

La idea de tener una orquesta propia es el sueño de muchos, ya no ser un empleado de alguien. En el tiempo de pandemia, suena difícil o sacado de los pelos querer emprender algo con lo que se vive del público presencial. Con las circunstancias, dada la coyuntura a causa de la COVID-19, y todas las prohibiciones que tenemos, se ha hecho un poco complicado. Creo que si uno no le pone ganas a las cosas que quiere hacer, podría ser realmente un fracaso. Creo que, a mi edad, a los 36 años, para fracasos ya no estoy, ya pasé por mucho. Estoy con las ganas de salir adelante y sé que nada me va a tumbar .

-¿Para ti es un poco extraño hacer conciertos de manera virtual?

Es difícil, pero nada es imposible. Más que nada, ahora todo el mundo se está comunicando a través de las redes sociales. Es una gran pantalla, no solamente para estar dentro de un país, sino para el exterior, porque te puedan ver en distintos países y hay que aprovechar. Lo que nosotros estamos haciendo es de manera gratuita, no estamos cobrando las entradas, porque la situación no está para querer cobrar, es para llevar alegría a las personas que en este momento lo necesitan.

-¿Y cómo van a solventar este concierto virtual?

Tenemos a personas que están detrás de nosotros, como los auspiciadores; ellos están viendo los gastos para la realización. También contamos con el apoyo de la radio Nueva Q con la difusión de nuestra música, y nos está dando su página virtual para hacer la transmisión. Bueno, hay que darle con mucha fe y fuerza.

-Hace poco hablaste sobre cómo te fue con tus batallas contra el alcohol y la depresión, ¿qué has aprendido de esas experiencias?

Nunca recurrir a lo más rápido en la vida, ni buscar soluciones inmediatas. Todo lo que viene fácil, se va de la misma manera. No me arrepiento de nada, porque todo me ha dejado una lección, pero no pienso volver a repetirla. (He aprendido) a ser más precavido con las cosas, y como persona pública, no estar exponiendo mi vida privada.

-¿Qué provocó que sufrieras de depresión?

Yo me metí mucho en mi papel como artista, entonces mis cosas y problemas los dejaba de lado. Nadie sabía cómo yo me sentía después de bajar del escenario. Yo trabajo con el arte desde los 9 años. Cuando mi papá murió, yo recibí la noticia y me fui a trabajar, igual pasó con mi abuelo. No he tenido etapas en la vida, ¿me entiendes? Yo he corrido muy rápido y no he caminado.

-Claro, y el público muchas veces no ve lo que un artista está sufriendo

Las personas a través de las pantallas pueden ver una cosa, te pueden catalogar de algo que realmente no conocen cuál es el trasfondo.

-¿La depresión te llevó a pensar en quitarte la vida?

Hay momentos que te pasan en la cabeza, pero yo tengo motivos muy grandes por seguir viviendo, que son mis hijos. Quiero darle lo mejor a ellos. Tengo 36 años, ya viví y gocé. De repente, en ese tiempo hice sufrir a muchas personas que me aman o quieren y creo que ya es hora de cambiar la historia .

-Volviendo a tu carrera musical, aparte del concierto que darás este sábado 24 de abril, ¿qué otros proyectos tienes en mente?

Estoy grabando feats con otros artistas, cantantes mujeres. Estamos en conversaciones, todavía no puedo adelantar nada. Seguiré produciendo la música porque es algo que a mí me gusta, me nace. Yo me siento mal, me estreso sin la música, es parte de mi vida.

