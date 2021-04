Gisela Valcárcel: “No seguiría a ningún pleitista”

Gisela Valcárcel regresa este sábado a la pantalla chica y, claro, también al ojo público. ‘El gran show’ irá a las 9:00 p.m. por América Televisión.

Hoy (ayer) en la mañana has dicho que buscas algo más con este retorno. ¿Qué es?

Quiero que esta pista se abra para todos, que alegre a las personas que encontrarán algo nuevo. Queremos que este show traslade alegrías, emociones.

Se ha registrado la cifra más alta de fallecidos por el Covid-19 (417). ¿Cuáles son tus medidas para ‘El artista del año’?

Muchas. Mascarilla, con pruebas semanales, y hay una lista de ingreso: nadie puede entrar sin autorización previa. Como todos, uso doble de mascarilla y me lavo las manos todo el tiempo. Incluso, sigo abrazando a mi madre pero con doble mascarilla. No habrá público.

¿Cómo ves el panorama para el 6 de junio (segunda vuelta)?

Yo veo el hoy, las cosas cambian rápidamente. Para el 6 de junio podemos tener muchas sorpresas, pero lo que veo es un país dividido, un país que pelea. Como lo vi cuando era chiquita. Mira, los norteamericanos se dividen en dos: demócratas y republicanos. Nosotros nos dividimos por el barrio en el que vives, el color de raza, por si alguien habla tres idiomas, por la cartera que usas, por el color de uña que alguien tiene. Creo que el que divide, el que grita no es alguien que convenga, yo no seguiría a ningún pleitista ni a nadie que nos divida, pero propongo la unidad porque la he visto. Mi madre me enseñó, decía: juntos siempre.

El candidato Castillo dijo el 21 de marzo en TV Perú que él va a cerrar los programas de entretenimiento y que dará un ultimátum a los canales de televisión si no cumplen su medida. ¿Qué opinas?

Yo opino que este sábado nos uniremos para ver ‘El gran show’, pero en realidad vamos a ver América desde temprano. Yo no soy contestataria de nadie, porque a mí me gusta que la gente me hable y cuando alguien se sienta frente a mí, yo dialogo y contesto, pero a mí nadie me ha preguntado ni me ha dicho eso. No vierto mi opinión sobre eso.

¿Te animarás a invitar a los candidatos?

No, porque hace muchos años no invitamos a ningún político. Creemos que la política debe ser tratada muy seriamente y yo hago un programa muy divertido. Entonces, propongo desde hace años ser coherente con lo que hago y hace años dejé de invitar a políticos... Después sí, pero ahorita no.

Todo el mundo habla de lo que nos ha quitado la pandemia. ¿Qué te ha dado a ti este confinamiento?

Creo que ha sido la capacidad que tengo para salir adelante. Ha sacado lo mejor, mi fe y confianza en que siempre podemos avanzar y encontrar en un rostro, una sonrisa dibujada. Me he parado muchas veces frente al espejo llorando y diciendo: “Esto tiene que pasar”. He secado mis lágrimas. Durante la pandemia tuve que salir con una hermana que estaba en sus últimos momentos (la conductora se quiebra), salir asustada para que ningún periodista diga “ella utilizó mal su pase”. Yo tenía un permiso por mi hermana. Desde mi posición, la gente cree que uno tiene más ventaja, pero no es cierto porque somos más acusados y tienes que dar más explicaciones en momentos en los que no quieres hacerlo. Cuando mi hermana agonizaba, yo no quería hablar con nadie, no quería dar explicaciones y vi cómo otra vez se me acusaba sin saber nada. ¿Qué ha sacado de mí la pandemia? Las ganas de hacer reír a otros, de dar vida a través de la alegría. Aquí estoy, mucho más fuerte que antes, pero más sensible que antes también.

