Dilbert Aguilar revela que descubrió a Bryan Arámbulo en su concierto

Dilbert Aguilar y Bryan Arámbulo hablaron sobre la gran amistad que han logrado construir, en una nota para La banda del chino. Durante la entrevista, el intérprete de “No quiero que vuelvas a llorar” se animó a contar diversas anécdotas que vivió con el exintegrante de Los claveles de la Cumbia, entre ellas el cómo llegó a descubrir el talento de este.

El ’Gorrión de la cumbia’ dio a conocer que años atrás él y su grupo musical La Tribu ofrecieron un concierto en el distrito de Carquín, Huacho, cuando, de pronto, un adolescente de 17 años subió al escenario a cantar un tema de Corazón Serrano y dejó impactados a todos con su talento.

“Yo de loco me subo a cantar al escenario y le gustó a Dilbert”, comentó Bryan Arámbulo, a lo que su padrino musical agregó: “Hay tantas personas que se suben a cantar al escenario y la friegan, nos hacen quedar mal, entonces un poco como qué (pensó) ‘Hmmm, vamos a ver’, empezó a cantar y ya (impresionó)”.

Dilbert Aguilar expresó, además, su deseo de que el reconocido intérprete de “Te juro que te amo” triunfe como solista y logre hacerse un nombre en el medio artístico. “Este mundo no es fácil, pero tampoco es imposible. Hay muchísimas personas que me abrieron las puertas cuando yo empecé, así que, ¿por qué no abrirle las puertas a él?”, comentó.

A inicios de febrero, Bryan Arámbulo anunció su salida de Los Claveles de la Cumbia. Posteriormente, el joven artista explicó que su decisión se debía a que necesitaba trabajar, ya que su economía se había visto muy afectada durante la pandemia.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.