Ariana Grande y The Weeknd se unen para remix de “Save your tears”

Ariana Grande y The Weeknd anunciaron su segunda colaboración musical, lo que emocionó a sus seguidores en las redes sociales. Los famosos artistas se juntaron para el remix de “Save your tears” y develaron la fecha de estreno.

En sus respectivas cuentas de Instagram, ambas estrellas compartieron un fragmento de la canción y generaron una gran expectativa entre los usuarios de la plataforma. Con más de 3 000 000 de reproducciones, sus fanáticos expresaron su emoción por la nueva versión del famoso tema.

El tema se estrenó este 22 de abril en las plataformas de streaming, como YouTube y Spotify. Con esta producción, la intérprete de “7 rings” se acerca aún más a coronarse como una de las principales artistas contemporáneas. Su último álbum Positions se convirtió, a inicios de abril, en el disco de una intérprete femenina más vendido en los Estados Unidos.

El remix de "Save your tears" se estrenó este 22 de abril. Foto: Instagram

Sin embargo, esta no es la primera vez en que Ariana Grande y The Weeknd se juntan para lanzar un éxito musical. Anteriormente trabajaron juntos en el tema “Love me harder”, que se estrenó en el 2014 y el cual presentaron en el escenario de los American Music Awards.

Ariana Grande se unió a elenco de La voz como jurado

La famosa cantante estadounidense se integró al panel de jueces de La voz como reemplazo de Nick Jonas, quien decidió retirarse del sintonizado programa de canto. Ariana Grande confirmó el 30 de marzo que formaría parte de la temporada 21 del show.

“¡Sorpresa! ¡Estoy más que contenta, honrada y emocionada de unirme a Kelly Clarkson, John Legend y Blake Shelton (los demás coaches del programa) la próxima temporada!”, escribió la joven artista en su cuenta de Instagram.

La cantante expresó su alegría en redes sociales. "Me siento muy honrada y emocionada", dijo. Foto: Ariana Grande/Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.