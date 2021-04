Andrea San Martín sufre robo en su cuenta bancaria: “Han clonado mi tarjeta”

Andrea San Martín contó en redes sociales que se convirtió en víctima de la delincuencia y sufrió el robo de sus ahorros. Según relató en su cuenta de Instagram, sospecha que se trató de un caso de clonación de tarjeta.

La modelo indicó que en horas de la noche se dispuso a revisar el estado de sus cuentas bancarias, alertada por los constantes casos de hurto que se difunden en internet, por lo que pudo ver un retiro extraño de una fuerte cantidad de dinero.

“Al parecer han clonado mi tarjeta, yo no sé nada, pero me han robado. Estoy saliendo al banco en este momento porque la cantidad no es pagada en una tienda, es en una agencia retirando un efectivo que normalmente no se puede retirar de un cajero, sino presencial y presentando tu DNI”, dijo.

Del mismo modo expresó su indignación por el aumento de la criminalidad en el país: “Voy a tener que poner la denuncia, es un día complicado. (...) La gente que hace este tipo de cosas, me parece que no se ponen a pensar en los demás. Es un delito finalmente y deberían estar presos. Deberían tener los suficientes valores para no robar. Tengo mucha rabia”.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirman reconciliación

Los ex chicos reality reaparecieron juntos frente a las cámaras de América hoy y revelaron que decidieron darle una nueva oportunidad a su romance por el bienestar de su menor hija. Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaron su reconciliación y comentaron cuál fue el proceso para superar sus problemas.

“Nuestra ruptura nunca se dio por desentendimiento, encajamos muy bien en la convivencia (...). Empezamos a trabajar la amistad. Para la gente le puede parecer que esto es de golpe porque no vivió el proceso del año pasado”, dijo la empresaria.

