Alejandro Fernández tras superar la COVID-19: Su cariño me ayudó a salir de esto

Alejandro Fernández usó sus redes sociales para informar una feliz noticia acerca de su salud, luego de tener preocupados a sus familiares, amigos y seguidores, por haber contraído la COVID-19. El popular ‘Potrillo’ anunció este miércoles 21 de abril que logró superar la enfermedad y compartió los resultados de sus análisis.

“Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos. Acabo de recibir el resultado de mi última PCR y salí negativo a COVID-19. Su cariño fue lo que me ayudó salir de esto”, fue el mensaje que el cantante mexicano escribió en su perfil de Instagram, donde además animó a los usuarios a vacunarse contra el coronavirus.

“Recuerden la importancia de vacunarse. Si tienes la oportunidad, no lo dejes para después... ¡Vacúnate! Mucho amor, Alejandro”, finalizó el intérprete de “Me dediqué a perderte”.

Alejandro Fernández tuvo que cancelar su participación en los Latin American Music Awards debido a que en uno de los ensayos, dio positivo en la prueba de descarte de coronavirus.

Alejandro Fernández anunció por medio de sus redes sociales que ya está libre de coronavirus. Foto: Alejandro Fernández Instagram

Por medio de sus plataformas virtuales, el hijo de Vicente Fernández compartió un video para informar la evolución de la enfermedad en su organismo.

“Tenía muchas ganas de estar con ustedes en esa noche (…) pero como hemos aprendido en este momento tan complicado para la humanidad, a veces nuestros deseos no se cumplen. Como ya deben saber, salí positivo a la COVID-19, me encuentro muy bien, me encuentro muy bien, asintomático, fuerte y de muy buen ánimo”, comentó.

