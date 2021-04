Yo soy: René Farrait quedó encantado al ver a imitadores peruanos de Menudo

Los imitadores de Menudo de Yo soy sorprendieron a René Farrait, quien fue integrante del grupo original durante los años 1979 hasta 1982. El puertorriqueño se enlazó en vivo para el programa Mujeres al mando, donde conoció a los participantes peruanos.

En el set de televisión, ‘Menudo’ interpretó los exitosos temas “Súbete a mi moto” y “Fuego”, mientras que René Farrait disfrutaba de la presentación desde Miami.

“¿Qué te pareció? ¿Están aprobados?”, le preguntó la conductora Giovanna Valcárcel al cantante. Él afirmó que quedó encantado al ver el trabajo de los cinco peruanos que participan en Yo soy. Además, reveló que se sintió honrado por el tributo a la música de Menudo.

“Es una sorpresa para mí. Nunca había tenido la oportunidad de ver personas adultas hacer imitaciones de nosotros. Me encantan los looks, me encanta el cariño, el amor y el trabajo que están haciendo. Sé que hay que ensayar mucho, no es fácil, los bailes no son tan fáciles. Los felicito, me siento honrado. Besos grandes para todos. Saludos muchachos, les deseo mucha suerte”, expresó René Farrait.

Menudo fue una agrupación juvenil que alcanzó la fama en los años 80. Estuvo conformado inicialmente por Ricky Meléndez, René Farrait, Johnny Lozada, Charlie Massó, Miguel Cancel y Ray Reyes. Entre sus otros éxitos están temas como “Dulces besos”, “Claridad” y “Quiero ser”.

