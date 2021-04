Yahaira Plasencia feliz por convertirse en ‘combatiente’

En el último programa de Esto es guerra, el tribunal llamó a Yahaira Plasencia y Angie Arizaga para que se enfrenten en una de las competencias que definiría a qué equipo pertenecerán. La cantante perdió dicha competencia, pero ello no le causó tristeza, sino todo lo contrario, ya que en su equipo estaría Pancho Rodriguez.

“Lo que no pude hacer en los ‘guerreros’ lo haré en los ‘combatientes’”, aseguró la cantante, quien también dijo que mejorará en las siguientes competencias. “En los combatientes estaré con Pancho, con el hay más confianza”, agregó.

Yahaira Plasencia

Ante su reacción, el tribunal aprovechó el momento de sus declaraciones para decirle que no le promete que su compañero sea ‘combatiente’. Ante ello, la cantante no se preocupó al respecto. “Igual, Pancho esté en ‘guerreros’, ‘combatientes’ o en mi casa, igual me va ayudar”, comentó. Yahaira no ocultó su cercanía con el chico reality y declaró que está en constante comunicación con él.

Yahaira Plasencia anuncia nuevos temas

La famosa cantante y actual ‘combatiente’ reveló a través de sus redes sociales que muy pronto estrenará nuevas canciones. Asimismo, anunció que varios de sus temas ocuparon importantes puestos en diversos países de Latinoamérica.

En su cuenta de Instagram reveló: “Ya tenemos una canción lista, pero nos dieron una nueva y la grabaré también. Después vamos a elegir cuál es la mejor. Pronto viene el cuarto tema”.