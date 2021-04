Peter Fajardo responde a Bruno Agostini por supuesto maltrato laboral en EEG

Peter Fajardo se pronunció sobre las declaraciones de Bruno Agostini, quien acusó de maltrato laboral a la producción de Esto es guerra. A través de comunicación vía Instagram con Rodrigo González, desmintió al español y hasta lo retó a mostrar las pruebas de su denuncia pública.

Asimismo, el productor de EEG se refirió a los comentarios que hizo su hermana sobre la abrupta salida de Austin Palao del reality de América TV. Como se recuerda, la joven tildó de “malcriado” al modelo durante una transmisión en vivo.

“No tengo idea por qué mi hermana dijo eso, inclusive he tenido una discusión con ella porque siempre le he pedido a mi familia que se mantenga al margen de todo. Si yo tendría que decir algo, no utilizaría a mi hermana, lo diría de frente”, aseveró.

Respecto al comentario que hizo Bruno Agostini, en el que aseguró que hay una competidora que tiene un video que prueba el supuesto maltrato laboral, Peter Fajardo señaló: “Es totalmente falso, que te diga el nombre de la persona que haya grabado el detrás de cámaras, eso es falso”.

Finalmente, explicó que el motivo por el cual eliminaron a Fabio Agostini de Esto es guerra fue por su mala actitud. “Las marcas se quejaban del comportamiento de él en cámaras y de eso hay mails de las marcas. Nosotros lo conversamos con él, pero le duraba un día, porque después volvía a hacer lo mismo. No entiendo cómo le das pantalla a alguien sin pruebas”, sentenció.

¿Qué dijo Bruno Agostini sobre Esto es guerra?

El 20 de abril, el programa Amor y fuego tuvo como invitado especial a Bruno Agostini, quien afirmó que existe una especie de dictadura en Esto es guerra. Según el español, han habido varios casos de maltrato laboral en el popular reality de América TV.

“Si tú estás en la política y estás a lado de Hugo Chávez, obviamente si estás a lado de él, tienes que estar con la sonrisa y seguir callado... Si Combate volviera y les pone mejor sueldo que donde están, se van todos para Combate”, aseveró el hermano de Fabio Agostini.

