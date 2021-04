Mario Irivarren descarta ingreso de Vania Bludau a Esto es guerra

Mario Irivarren regresó a Esto es guerra luego del escándalo que protagonizó hace unos meses al ser intervenido, junto a Vania Bludau, en una fiesta de Punta Hermosa.

Tras este incidente, el chico reality estuvo alejado de las pantallas; sin embargo, en todo momento aseguró que su pareja había sido su mayor soporte en ese periodo tan difícil.

Asimismo, luego de ser presentado en el programa de competencia y dedicarle un emotivo mensaje, Mario Irivarren descartó la posibilidad de que Vania ingrese al programa debido a una lesión.

“Ella no quiere. Además, no está en las condiciones para competir porque tiene una lesión en la rodilla . No me gustaría que ella esté aquí y se lesione”, indicó.

También reflexionó sobre el polémico comportamiento que ha tenido en lo últimos meses y se disculpó por todos los excesos que ha cometido durante la cuarentena.

“No tengo licencia para equivocarme, es la carga que uno lleva y la responsabilidad de uno por trabajar en televisión”, precisó.

Mario Irivarren cuenta que padeció depresión

Luego de su retorno a Esto es guerra, Mario Irivarren contó, para las cámaras de América espectáculos, que en un momento de su vida sufrió de depresión.

“No deprimido porque ya he sufrido de depresión antiguamente. Es la primera vez que lo cuento, pero he aprendido a controlarla, es una batalla dura”, reveló el modelo.

