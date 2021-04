Magaly Medina explica su incómoda reacción con periodista en Miami

Magaly Medina tomó unos minutos de su programa Magaly TV, la firme para referirse a la situación que vivió al ser abordada por un periodista en Miami. Tras ser blanco de algunas críticas por su comportamiento, la presentadora explicó que no esperaba que el hombre de prensa apareciera de repente para interrogarla.

La conductora señaló que se sintió desconcertada cuando Hugo Tobi, del espacio de entretenimiento Tobi Te ve, se le acercó y le empezó a preguntar qué tal le había ido durante su viaje.

“Estoy acostumbrada a que mis reporteros y yo misma vayamos a entrevistar a la gente en la calle o en sus casas. Yo llegaba apurada al aeropuerto y me estaba embarcando a un vuelo, tenía que tomar un tren para el embarque y me sorprendió porque viene un paparazzi con cámara prendida”, comentó Magaly Medina.

“Por eso mis respuestas eran totalmente lacónicas, eran sí, no (...) No acostumbro ser abordada de esa manera, pero prometo hacerlo”, agregó la conductora de Magaly TV, la firme.

Magaly Medina se pronuncia tras condena por difamación

Luego de perder el juicio por difamación contra Nicola Porcella en primera instancia, Magaly Medina se pronunció sobre la condena de un año de prisión suspendida que le impuso el Décimo Primer Juzgado Penal de Lima.

“Yo no me estoy peleando con él, estoy criticando su actitud, y en ese caso, cuando dije ‘basura’ fui sarcástica porque comparé que él estaba sacando la basura e hice una broma bastante irónica”, acotó. En ese sentido, la presentadora aseguró: “Nosotros no creemos que haya ahí difamación para nada”,

La batalla legal entre Magaly Medina y Nicola Porcella se inició en 2019. Foto: Grupo La República

