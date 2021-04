EEG: Alejandra Baigorria vuelve a competencia tras problemas de salud

¡Regresó! Tras varias semanas de ausencia, Alejandra Baigorria fue presentada como uno de los nuevos ingresos a Esto es guerra.

Durante la edición de este 21 de abril, la también empresaria volvió al reality y dejó sorprendidos a todos los televidentes, ya que recientemente reveló que no pasa por un buen momento anímicamente.

“ El estar acá me motiva a poder superar todo esto (los problemas de salud)”, comentó la modelo durante su presentación.

Asimismo, el ‘tribunal’ le preguntó sobre a qué equipo quisiera ingresar.

“Yo sé que se ha dicho mucho, que hubo controversia cuando yo pasé a los ‘guerreros’, tuve una temporada muy buena en los ‘guerreros’, me llevo muy bien con ellos, saqué lo mejor de mí ahí. Pero yo también soy ‘combatiente’, he sido ‘combatiente’ y también he tenido mi mejor nivel ahí”, aseguró Alejandra Baigorria.

“Aunque no lo crean, yo quiero y adoro a los dos equipos. A veces me da mi locura y quiero estar en un lado, o quiero estar en el otro”, agregó.

Como se recuerda, hace unos días, Alejandra Baigorria reveló que padece ciertos problemas de salud.

“Tengo un problema médico de mi tiroides, de mis hormonas. Estoy con una alimentación diferente, (...) estoy sin músculos”, explicó Baigorria en sus historias de Instagram.

Asimismo, realizó una serie de publicaciones en las que detalla cómo su enfermedad le ha afectado emocionalmente.

“Espero que pronto mi doctor me dé de alta para hacer deporte, porque me va a costar regresar”, señaló en una de sus publicaciones.

