Susana Baca desea un dueto con Christian Yaipén de Grupo 5: “Me encantaría”

La ganadora del Grammy y cantante peruana, Susana Baca, expresó sus deseos por hacer una nueva colaboración con Christian Yaipén, vocalista de la agrupación de cumbia Grupo 5.

La cantautora contó que admira al joven artista por sus conocimientos en la música, los cuales adquirió en una reconocida universidad ubicada en Estados Unidos.

“En el Perú, hay músicos muy buenos, como los de cumbia o chicha, donde son muy aplaudido por la gente. Por ejemplo, los de la familia Yaipén han mejorado muchísimo porque a uno de ellos lo mandaron a la universidad Berklee de Boston a estudiar música. Me encantaría cantar con él porque sería un experimento nuevo”, expresó.

Susana Baca reveló que tiene como meta producir un disco que presente colaboraciones realizadas con jóvenes cantantes. Además, demostró su gusto por la cumbia y la salsa.

“Tengo un sueño de hacer un disco con varios grupos de jóvenes y lo voy hacer. Yo me adecúo a todas las versiones, a mí me gusta la cumbia, lo he bailado y también adoro la salsa”, mencionó.

El último tema que estrenó Susana Baca se titula “Mujer montaña”, allí unió su voz con Wendy Sulca y Marie Cherry. La canción busca empoderar a las mujeres y promover que no quedarse calladas ante episodios de violencia y abuso.

