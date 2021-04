Sergio Chamy, de El agente topo, realiza su primer viaje para los Oscar 2021

A sus 87 años, el actor chileno Sergio Chamy tuvo la aprobación para viajar a los Estados Unidos y poder estar presente en la 93º edición de los Premios Oscar, que se llevará a cabo el próximo 25 de abril.

Como se sabe, la producción latinoamericana El agente topo está nominada en la categoría Mejor documental. Su protagonista es el longevo intérprete, quien junto a la directora Maite Alberdi y la productora Marcela Santibañez representarán a Chile en la gala.

A través de sus redes sociales, don Sergio compartió cómo vive la travesía en medio de la pandemia del coronavirus. Según señaló, es la primera vez en su vida que realiza un viaje.

“Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di . No me decidía, pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores”, escribió el actor en una publicación de Instagram.

“Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida... y me di cuenta de que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada”, agregó el intérprete.

En la foto compartida se le ve a Sergio Chamy en el asiento de un avión con su equipo de protección sanitaria ante la COVID-19, como la mascarilla y protector facial.

Antes de emprender el viaje, tanto él como el grupo que lo acompaña se sometieron a pruebas PCR, según protocolos de su Gobierno, para descartar casos positivos.

Sergio Chamy rumbo a Estados Unidos. Foto: captura/Instagram

