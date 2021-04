“No sé”: ¿cuál es la versión original de la canción que La Uchulú volvió tendencia en TikTok?

La Uchulú, un personaje creado por el influencer pucallpino Esaú Reátegui Wong, se ha convertido en tendencia en las últimas semanas luego de viralizarse uno de sus videos en el que baila una canción que, inicialmente era desconocida, pero gracias a su ritmo y melodía ha enganchado al público.

Es más, diferentes figuras del medio se han sumado a realizar este trend de TikTok y seguir los pasos que La Uchulú y el ‘ ingeniero bailarín ’ han puesto de moda en las redes sociales.

¿Quién canta la canción que La Uchulú volvió tendencia?

La canción titulada “No sé” es interpretada en una versión cumbia por el grupo musical Explosión de Iquitos. Sin embargo, la versión original y composición del tema fue realizada por la cantante Melody.

¿Cómo la canción “No Sé” de Melody se hizo tendencia en TikTok?

A inicios de abril de 2021, La Uchulú fue protagonista de una polémica situación cuando se viralizaron imágenes de una presunta fiesta COVID en la que aparecía bailando la canción “No sé” (en la versión de Explosión Iquitos) entre un considerable número de personas.

Sumado a ello, aparecieron otros videos en los que se veía a un ‘ingeniero bailarín’ coreografiando esta canción junto al grupo musical Explosión de Iquitos. Estas imágenes causaron la reacción de miles de usuarios en TikTok y en pocos días se volvió tendencia.

¿Quién es Melody y qué otras canciones tiene?

Melody es una cantante, compositora, actriz, presentadora y modelo española, que empezó desde muy niña en el mundo artístico. A lo largo de su carrera ha dado voz a temas muy conocidos como “El baile del gorila”, “No sé”, “Parapapá”, entre otros.

¿Cuál es la letra de “No Sé”?

Conozco su cara, su pelo, sus ojos. Su manera de andar y sus gritos de loco. Conozco su olor y aunque tapen mis ojos. Escuchando su voz, yo jamás me equivoco.

Conozco su casa, su cuarto, su cama. Su peluche que duerme pegado a su cara. Conozco a su gente, mi amiga, su hermana. Que me cuenta sus sueños, porque sueña en voz alta.

Y es algo que me quema, y en mi mente se me queda. Su imagen grabada cada vez que le veo. Ay, cada vez que le veo...

No sé. Me quedo quieta o me lanzo hacia él. Sigo soñando o me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando...

No sé. Me quedo quieta o me lanzo hacia él. Sigo soñando o me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando...

No sé.

No, no, no. No sé.

Conozco el camino y a las horas que pasa. Su color preferido en sus ropas de marca. Conozco el sonido cada vez que alguien llama. De su fuerte silbido que en mi mente se clava.

Y es algo que me quema, y en mi mente se me queda. Su imagen grabada cada vez que le veo. Ay, cada vez que le veo...

No sé. Me quedo quieta o me lanzo hacia él. Sigo soñando o me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando.

No sé. Me quedo quieta o me lanzo hacia él. Sigo soñando o me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto, que en él siempre estoy pensando...

No sé.

Y es algo que me quema, y en mi mente se me queda. Su imagen grabada cada vez que le veo. Ay, cada vez que le veo...

No sé. Me quedo quieta o me lanzo hacia él. Sigo soñando o me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto, que en él siempre estoy pensando...

No sé. Me quedo quieta o me lanzo hacia él. Sigo soñando o me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto, que en él siempre estoy pensando...

No sé.

Otras versiones de “No Sé” de Melody

Una de las más recientes versiones de la canción “No sé” de Melody, es la del grupo Explosión de Iquitos, quienes el reciente domingo 18 estrenaron el videoclip del tema junto a La Uchulú y al ‘ingeniero bailarín’.

